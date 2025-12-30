Президент: деякі документи для завершення війни будуть готові до підписання в січні

Президент Володимир Зеленський повідомив, що частина документів для врегулювання війни, які були напрацьовані в рамках переговорного процесу, будуть готові до підписання у січні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав, відповідаючи онлайн на питання журналістів у вівторок.

Президент зазначив про це, розповідаючи про дипломатичні кроки, заплановані на наступний місяць.

"Ми пропонуємо: радники зустрілися в січні, в січні зустрілися лідери. Ми вважаємо, що в січні є можливість зустрічатися лідерам Європи, США і України – всім разом. Є документи, які будуть точно готові в січні для підписання", – сказав глава держави, не уточнюючи, про які саме документи йде мова.

Він додав, що все "залежить вже від можливостей і бажання сторін підписати".

Президент підкреслив, що переказав президенту США Дональду Трампу і європейським лідерам свою готовність до "будь-якого формату зустрічі з Путіним".

"Я не боюся будь-якого формату нашої зустрічі. Головне, щоб "рускіє" не боялися", – зазначив глава держави.

Зеленський також прокоментував заяву прем’єра Польщі Дональда Туска про те, що США нібито можуть розмістити свої війська в Україні в рамках надання гарантій безпеки після досягнення мирної угоди.

Крім того, Зеленський вважає, що візит президента США Дональда Трампа до України був би корисним, особливо якби глава Білого дому прилетів літаком безпосередньо в Україну.