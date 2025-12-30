Зеленський розповів про обговорення зі США розгортання військ як гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву прем’єра Польщі Дональда Туска про те, що США нібито можуть розмістити свої війська в Україні в рамках надання гарантій безпеки після досягнення мирної угоди.

Про це президент сказав, відповідаючи онлайн на питання журналістів, повідомляє "Європейська правда".

Глава держави не став підтверджувати готовність США до такого кроку, наголосивши, що таку інформацію повинні озвучувати самі американці. "Це може підтвердити, якщо чесно, президент Сполучених Штатів Америки. Це війська Сполучених Штатів і тому саме Америка приймає такі рішення", – відповів Зеленський.

Однак він зазначив, що така можливість справді обговорюється.

"Безумовно, ми це проговорюємо і з президентом Трампом, і з представниками коаліції (рішучих), ми хотіли би цього. Це сильна позиція була б в гарантіях безпеки", – наголосив глава держави.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у вівторок, що Сполучені Штати готові у рамках гарантій безпеки для України, після досягнення мирної угоди, направити своїх військових на російсько-український кордон або лінію зіткнення.

Також Туск висловив думку, що мир уже на горизонті та може бути досягнутий протягом тижнів.