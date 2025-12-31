ЗМІ: у Макрона заявили, що вагомих доказів "атаки" на резиденцію Путіна немає

В оточенні французького президента Емманюеля Макрона заявили, що вагомих доказів російських заяв про нібито українську атаку на резиденцію глави Кремля Владіміра Путіна немає.

Як повідомляє "Європейська правда", про це виданню Le Monde розповіло джерело з оточення Макрона.

Співрозмовник видання зазначив, що "продовження і посилення російських ударів саме по собі є актом протидії мирному порядку денному президента Трампа".

"Немає жодних вагомих доказів, що підтверджують серйозні звинувачення російської влади, навіть після звірки інформації з нашими партнерами", зазначили в оточенні президента Франції.

Джерело також додало, що сама російська влада суперечить сама собі щодо того, що насправді сталося.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок заявив, що історія про "атаку на резиденцію" є фейком РФ, який демонструє небажання Росії зробити необхідні кроки для завершення війни.

У МЗС України вважають російські заяви про нібито українську атаку на одну з резиденцій Путіна спробою знайти причину для відмови від мирних зусиль.

Президентка Молдови Мая Санду звинуватила Росію у зриві мирних переговорів щодо України після того, як РФ виступила зі звинуваченнями.