У МЗС пояснили, нащо Росія вигадала фейк про "атаку" на резиденцію Путіна

У МЗС України вважають російські заяви про нібито українську атаку на одну з резиденцій господаря Кремля Владіміра Путіна спробою знайти причину для відмови від мирних зусиль.

Про це заявив у вівторок, 30 грудня, речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Раніше голова МЗС РФ Сергєй Лавров заявив, що Україна нібито в ніч на понеділок завдала удару по резиденції лідера Росії, через що буде "переглянута переговорна позиція" РФ. За словами Тихого, саме з цієї причини росіяни і вигадали фейк про "атаку на резиденцію".

"Все, що їм було потрібно – це створити хибне (і досить неохайне) виправдання для відмови Росії від мирних зусиль, які останнім часом активізувалися завдяки наполегливій роботі України та Сполучених Штатів", – пояснив представник МЗС України.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський назвав російські звинувачення фейком.

Надвечір 29 грудня президент США Дональд Трамп повідомив про розмову з правителем РФ, у якій той розповів йому у тому числі про нібито спробу України атакувати дронами його резиденцію.

Трамп сказав, що "це було б дуже погано", але не виключив, що можливо атаки і не було.