Президентка Молдови: Росія зриває мирні переговори брехливими заявами

Президентка Молдови Мая Санду звинуватила Росію у зриві мирних переговорів щодо України після того, як РФ виступила зі звинуваченнями про нібито українську атаку на одну з резиденцій глави Кремля Владіміра Путіна.

Про це Санду написала у вівторок у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Президентка Молдови наголосила, що Україна захищає себе і прагне миру, добросовісно беручи участь у мирному плані, розробленому за посередництва США.

"Росія зриває мирні переговори брехливими заявами, бомбардуючи цивільне населення і залишаючи його без електроенергії та опалення. Це не поведінка країни, яка прагне миру", – заявила Мая Санду.

Надвечір 29 грудня президент США Дональд Трамп повідомив про розмову з правителем РФ, у якій той розповів йому у тому числі про нібито спробу України атакувати дронами його резиденцію.

У МЗС України вважають російські заяви про нібито українську атаку на одну з резиденцій господаря Кремля Владіміра Путіна спробою знайти причину для відмови від мирних зусиль.

Президент України Володимир Зеленський назвав російські звинувачення фейком.