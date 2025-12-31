СМИ: у Макрона заявили, что весомых доказательств "атаки" на резиденцию Путина нет

В окружении французского президента Эмманюэля Макрона заявили, что весомых доказательств российских заявлений о якобы украинской атаке на резиденцию главы Кремля Владимира Путина нет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом изданию Le Monde рассказал источник из окружения Макрона.

Собеседник издания отметил, что "продолжение и усиление российских ударов само по себе является актом противодействия мирной повестке дня президента Трампа".

"Нет никаких весомых доказательств, подтверждающих серьезные обвинения российских властей, даже после сверки информации с нашими партнерами", отметили в окружении президента Франции.

Источник также добавил, что сама российская власть противоречит сама себе в отношении того, что на самом деле произошло.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник заявил, что история об "атаке на резиденцию" является фейком РФ, который демонстрирует нежелание России сделать необходимые шаги для завершения войны.

В МИД Украины считают российские заявления о якобы украинской атаке на одну из резиденций Путина попыткой найти причину для отказа от мирных усилий.

Президент Молдовы Мая Санду обвинила Россию в срыве мирных переговоров по Украине после того, как РФ выступила с обвинениями.