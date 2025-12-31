У Греції фермери зняли блокаду частини доріг на Новий рік

Грецькі фермери 30 грудня зняли блокаду частини доріг, щоб дозволити людям проїхати туди, куди їм потрібно, перед Новим роком.

Про це повідомляє Euronews, пише "Європейська правда".

Водночас фермери продовжують блокувати трасу Е65 в Західній Фессалії, але підняли шлагбаум на платній дорозі Софадес.

У напрямку Афін рух транспортних засобів повною масою до 3,5 тонн припинено від А/К Платікамбос до А/К Кілелер, а транспортні засоби масою понад 3,5 тонн не рухаються на ділянці від А/К Платікамбос до А/К Велестіноу. Всі машини прямують по старій національній дорозі Лариса-Волос.

Що стосується транспортного потоку в напрямку Салонік, то рух був перерваний на ділянці від А/К "Нікея" до А/К "Платікамбос".

При цьому попереджають, що 7 січня розпочнеться загальнонаціональний страйк на фермерських ринках, який оголошений на невизначений термін.

Основні вимоги протестувальників – підтримка фермерів, зниження виробничих витрат, скасування жорсткого оподаткування та негайна відмова від додаткового 10-відсоткового податку.

"Загальнонаціональний безстроковий страйк – це послання в усіх напрямках. Фермерські ринки підтримують домашні господарства, фермерів і споживачів. Ми не дозволимо їм стати жертвами політики, яка веде до прецизійності, концентрації ринку і знецінення первинного сектора", – підкреслюється в заяві.

Грецькі фермери протестують через затримки з виплатами державної допомоги.

Європейська прокуратура (EPPO) заявила цього року, що виявила докази того, що грецькі фермери, за допомогою посадовців, привласнювали кошти ЄС.

Грецька влада розпочала окремі розслідування, а парламент проводить перевірку державної агенції OPEKEPE, яка щорічно розподіляє близько 2,5 мільярда євро допомоги ЄС серед сотень тисяч фермерів.

У червні ЄС наклав на Грецію штраф у розмірі 392 млн євро за нецільове використання сільськогосподарських субсидій у період з 2016 по 2023 рік агенцією OPEKEPE.