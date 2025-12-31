В Греции фермеры сняли блокаду части дорог на Новый год

Греческие фермеры 30 декабря сняли блокаду части дорог, чтобы позволить людям проехать туда, куда им нужно, перед Новым годом.

Об этом сообщает Euronews, пишет "Европейская правда".

В то же время фермеры продолжают блокировать трассу Е65 в Западной Фессалии, но подняли шлагбаум на платной дороге Софадес.

В направлении Афин движение транспортных средств полной массой до 3,5 тонн прекращено от А/К Платикамбос до А/К Килелер, а транспортные средства массой более 3,5 тонн не движутся на участке от А/К Платикамбос до А/К Велестиноу. Все машины следуют по старой национальной дороге Лариса-Волос.

Что касается транспортного потока в направлении Салоник, то движение было прервано на участке от А/К "Никея" до А/К "Платикамбос".

При этом предупреждают, что 7 января начнется общенациональная забастовка на фермерских рынках, которая объявлена на неопределенный срок.

Основные требования протестующих – поддержка фермеров, снижение производственных затрат, отмена жесткого налогообложения и немедленный отказ от дополнительного 10-процентного налога.

"Общенациональная бессрочная забастовка – это послание во всех направлениях. Фермерские рынки поддерживают домашние хозяйства, фермеров и потребителей. Мы не позволим им стать жертвами политики, которая ведет к прецизионности, концентрации рынка и обесцениванию первичного сектора", – подчеркивается в заявлении.

Греческие фермеры протестуют из-за задержек с выплатами государственной помощи.

Европейская прокуратура (EPPO) заявила в этом году, что обнаружила доказательства того, что греческие фермеры, с помощью чиновников, присваивали средства ЕС.

Греческие власти начали отдельные расследования, а парламент проводит проверку государственного агентства OPEKEPE, которое ежегодно распределяет около 2,5 миллиарда евро помощи ЕС среди сотен тысяч фермеров.

В июне ЕС наложил на Грецию штраф в размере 392 млн евро за нецелевое использование сельскохозяйственных субсидий в период с 2016 по 2023 год агентством OPEKEPE.