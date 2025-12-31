Eurostar відновила рух поїздів під Ла-Маншем, однак попередила про затримки

Компанія Eurostar, яка здійснює перевезення між Великою Британією та континентальною Європою, у середу відновить всі свої перевезення через Ла-Манш, але попередила, що все ще можливі деякі затримки та скасування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Напередодні Eurostar була змушена скасувати всі рейси через проблеми з електропостачанням у тунелі під Ла-Маншем.

"Сьогодні відновлено рух поїздів після вчорашньої проблеми з електропостачанням у тунелі під Ла-Маншем та деяких інших проблем із залізничною інфраструктурою, що виникли протягом ночі", – йдеться у заяві Eurostar у середу.

Компанія планує забезпечити рух усіх поїздів, однак попередила, що "через побічні наслідки все ще можливі затримки та скасування рейсів в останній момент".

