Раптовий снігопад порушив роботу аеропорту Вільнюса

В аеропорту литовської столиці Вільнюса у вівторок через раптовий снігопад було скасовано три рейси.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Директорка департаменту пасажирського досвіду та цифровізації Литовських аеропортів Неріле Мажейкене розповіла, що два пасажирські літаки з Лондона, які мали приземлитися у Вільнюському аеропорту, були перенаправлені до Каунаса, а один літак з Норвегії – до Стокгольма.

"Через раптовий снігопад два рейси були перенаправлені в Каунаський аеропорт, а один рейс з Норвегії, з Осло, – в Стокгольм", – прокоментувала Мажейкене.

За її словами, зараз снігопад ослаб, тому аеропорт відновив роботу у нормальному режимі.

За даними Литовської гідрометеорологічної служби (LHMT), у вівторок вдень небо залишиться хмарним, майже по всій країні очікується сніг. У західних районах збережеться ймовірність сильного снігопаду. Вітер не вщухне і буде поривчастим, місцями можлива хуртовина та ожеледь.

Також стало відомо, що компанія Eurostar, яка здійснює перевезення між Великою Британією та континентальною Європою, у вівторок попередила пасажирів про можливі значні затримки та скасування рейсів через проблеми з електропостачанням у тунелі під Ла-Маншем.

А у Фінляндії нещодавно біля одного з найпопулярніших гірськолижних курортів великий пасажирський літак та менший з’їхали зі смуги у замети через сильний вітер.