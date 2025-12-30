Поїзди Eurostar масово затримують і скасовують через проблеми з електрикою

Компанія Eurostar, яка здійснює перевезення між Великою Британією та континентальною Європою, у вівторок попередила пасажирів про можливі значні затримки та скасування рейсів через проблеми з електропостачанням у тунелі під Ла-Маншем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Оператор швидкісних поїздів настійно рекомендує всім пасажирам перенести свою поїздку на іншу дату.

Зокрема, були скасовані рейси пасажирського поїзда Eurostar та поїзда Le Shuttle, який перевозить автомобілі та вантажні транспортні засоби між терміналами у британському Фолкстоні та французькому Кале.

У Фолкстоні вже утворилися черги з автомобілів, а пасажирський поїзд, який відправився з Сент-Панкрас Інтернешнл сьогодні вранці о 7:01, ще не прибув до Парижа і зараз затримується на чотири години.

"Через проблеми з електропостачанням у тунелі під Ла-Маншем і подальшу несправність поїзда Le Shuttle, ми настійно рекомендуємо всім нашим пасажирам перенести свою поїздку на іншу дату. Будь ласка, не приїжджайте на вокзал, якщо у вас ще немає квитка на поїздку", – зазначили в Eurostar.

У Le Shuttle зазначили: "Ми зазнаємо серйозних перебоїв у роботі через проблеми з повітряною електромережею; поїзди затримуються. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб вирішити цю проблему".

Eurostar здійснює рейси з лондонського вокзалу Сент-Панкрас до таких міст, як Париж, Брюссель та Амстердам.

Представник Eurostar, якого цитує телеканал Sky News, повідомив, що всі рейси до і з Лондона призупинені до подальшого повідомлення.

Перебої сталися в дуже напружений період між Різдвом і Новим роком.

Нагадаємо, на початку липня на півночі Франції довелось евакуювати людей зі швидкісного потяга Eurostar через збій в електропостачанні, який призвів до понад дев’ятигодинної затримки рейсу, що мав тривати лише дві години.

Повідомляли також, що пасажири Eurostar зіткнулись із перебоями рейсів з і до Парижа через тимчасове закриття ділянки французької залізничної мережі.