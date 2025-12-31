Eurostar возобновила движение поездов под Ла-Маншем, однако предупредила о задержках

Компания Eurostar, осуществляющая перевозки между Великобританией и континентальной Европой, в среду возобновит все свои перевозки через Ла-Манш, но предупредила, что все еще возможны некоторые задержки и отмены.

Накануне Eurostar была вынуждена отменить все рейсы из-за проблем с электроснабжением в туннеле под Ла-Маншем.

"Сегодня возобновлено движение поездов после вчерашней проблемы с электроснабжением в туннеле под Ла-Маншем и некоторых других проблем с железнодорожной инфраструктурой, возникших в течение ночи", – говорится в заявлении Eurostar в среду.

Компания планирует обеспечить движение всех поездов, однако предупредила, что "из-за побочных последствий все еще возможны задержки и отмены рейсов в последний момент".

