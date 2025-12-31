Литва отримає від Швеції ракетні системи Bolide

Литва підписала контракт зі шведською компанією SAAB, який передбачає придбання ракетних систем Bolide на суму 320 мільйонів євро.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви, пише "Європейська правда".

На підставі цього та раніше підписаних контрактів буде забезпечено безперебійне постачання литовській армії боєприпасів цього типу в період з 2026 по 2032 рік, зазначили в оборонному відомстві.

"Зміцнення повітряної оборони є одним з наших найважливіших пріоритетів. Ми підписали договір про закупівлю ракет типу RBS-70 Bolide, щоб забезпечити безперебійні поставки боєприпасів цього типу для литовських збройних сил", – заявив міністр оборони Литви Роберт Каунас.

Ракетними системами типу RBS-70 вже оснащений батальйон повітряної оборони литовської армії. Ця система ближньої дії була обрана через простоту обслуговування, високу мобільність та інші технічні переваги. Вона дозволяє ефективно знищувати повітряні цілі як вдень, так і вночі.

Ракети типу Bolide можуть ефективно знищувати повітряні цілі на відстані до 9 кілометрів і пробивати броню товщиною до 200 мм.

Крім того, Литва також придбаває у шведської компанії "SAAB" 84-мм гранатомети Carl-Gustaf M4 RD, боєприпаси до них, одноразові гранатомети AT4 і мобільні системи протиповітряної оборони ближньої дії (англ. Mobile Short Range Air Defence System, MSHORAD).

Також стало відомо, що Іспанія розгорнула в Литві системи Crow, призначені для виявлення, моніторингу та нейтралізації ворожих дронів.

Наприкінці листопада Іспанія перебрала місію НАТО з патрулювання повітряного простору в країнах Балтії на базі ВПС Литви в Шяуляї.