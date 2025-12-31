Литва получит от Швеции ракетные системы Bolide
Литва подписала контракт со шведской компанией SAAB, который предусматривает приобретение ракетных систем Bolide на сумму 320 миллионов евро.
Об этом сообщило Министерство обороны Литвы, пишет "Европейская правда".
На основании этого и ранее подписанных контрактов будет обеспечено бесперебойное снабжение литовской армии боеприпасами этого типа в период с 2026 по 2032 год, отметили в оборонном ведомстве.
"Укрепление воздушной обороны является одним из наших важнейших приоритетов. Мы подписали договор о закупке ракет типа RBS-70 Bolide, чтобы обеспечить бесперебойные поставки боеприпасов этого типа для литовских вооруженных сил", – заявил министр обороны Литвы Роберт Каунас.
Ракетными системами типа RBS-70 уже оснащен батальон воздушной обороны литовской армии. Эта система ближнего действия была выбрана из-за простоты обслуживания, высокой мобильности и других технических преимуществ. Она позволяет эффективно уничтожать воздушные цели как днем, так и ночью.
Ракеты типа Bolide могут эффективно уничтожать воздушные цели на расстоянии до 9 километров и пробивать броню толщиной до 200 мм.
Кроме того, Литва также приобретает у шведской компании "SAAB" 84-мм гранатометы Carl-Gustaf M4 RD, боеприпасы к ним, одноразовые гранатометы AT4 и мобильные системы противовоздушной обороны ближнего действия (англ. Mobile Short Range Air Defence System, MSHORAD).
Также стало известно, что Испания развернула в Литве системы Crow, предназначенные для обнаружения, мониторинга и нейтрализации вражеских дронов.
В конце ноября Испания переняла миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии на базе ВВС Литвы в Шяуляй.