У Фінській затоці пошкодили один з підводних кабелів зв'язку між Естонією та Фінляндією

Телекомунікаційна компанія Elisa повідомила про пошкодження кабельного з'єднання зв'язку між Фінляндією та Естонією у Фінській затоці.

Відповідну заяву компанії наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

Несправність була виявлена вранці в середу. У компанії зазначили, що завдяки резервованій структурі мережі пошкодження не впливає на послуги Elisa ні у Фінляндії, ні в Естонії.

"Пошкодження могло торкнутися деяких клієнтів, які орендують по цьому кабелю прямі канальні з'єднання. Ми перебуваємо з цими клієнтами на зв'язку і використовуємо для відновлення їх з'єднань інші кабелі", – повідомили в Elisa.

Компанія додала, що підготовка до усунення несправності вже ведеться.

Тим часом представники фінської влади повідомили, що у пошкодженні підозрюється судно.

Зокрема, президент Фінляндії Александер Стубб повідомив, що влада провела огляд судна, яке підозрюється у пошкодженні кабелю у Фінській затоці.

Стубб додав, що Фінляндія уважно стежить за ситуацією у тісній співпраці.

"Фінляндія готова до різних викликів у сфері безпеки і ми будемо реагувати на них у разі необхідності", – підкреслив він.

Нагадаємо, за останні роки у Балтійському морі сталася серія підозрілих інцидентів з пошкодженням комунікаційних та енергетичних кабелів. Найгучнішими випадками були пошкодження підводного газопроводу Balticconnector та енергетичної лінії Estlink 2 у Фінській затоці.

Після цих інцидентів низка країн НАТО запустили місію "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулює у найважливіших районах Балтійського моря для охорони підводної інфраструктури.