Польські фермери закликали Єврокомісію переглянути скорочення видатків на агросектор

30 сільськогосподарських організацій Польщі написали листа президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн з вимогою переглянути бюджет ЄС і скасувати заплановане скорочення видатків на сільське господарство.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Як зазначається, цей лист від польських фермерів є рішучою підтримкою групи з 16 країн – "Друзів політики згуртованості" – на чолі з Польщею, Іспанією та Італією, які вимагають збільшення фінансування сільського господарства, а також збереження контролю держав над використанням коштів.

Сільськогосподарські організації наголошують, що в часи кризи продовольча безпека має стратегічне значення для ЄС, а скорочення фінансування аграрного сектору – при одночасному збільшенні всього бюджету ЄС – є політично незрозумілим кроком.

"Останні роки чітко показали, що сильне та стабільне сільське господарство – це не витрати, а основа стійкості Європи до криз, війн, перебоїв у міжнародній торгівлі та інфляційного тиску", – йдеться в документі.

Нагадаємо, що пропозиція Єврокомісії щодо бюджету на 2028-2034 роки передбачає скорочене фінансування сільського господарства на майже 100 мільярдів євро порівняно з чинним бюджетом ЄС. Крім того, фермери відкидають ідею централізованого управління цими коштами з Брюсселя.

У травні уряд Польщі також вирішив оскаржити торговельну угоду з країнами Південної Америки (МЕРКОСУР) у Суді Європейського Союзу.

