В Финском заливе повредили один из подводных кабелей связи между Эстонией и Финляндией

Телекоммуникационная компания Elisa сообщила о повреждении кабельного соединения связи между Финляндией и Эстонией в Финском заливе.

Соответствующее заявление компании приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

Неисправность была обнаружена утром в среду. В компании отметили, что благодаря резервированной структуре сети повреждение не влияет на услуги Elisa ни в Финляндии, ни в Эстонии.

"Повреждение могло затронуть некоторых клиентов, которые арендуют по этому кабелю прямые канальные соединения. Мы находимся с этими клиентами на связи и используем для восстановления их соединений другие кабели", – сообщили в Elisa.

Компания добавила, что подготовка к устранению неисправности уже ведется.

Между тем представители финских властей сообщили, что в повреждении подозревается судно.

В частности, президент Финляндии Александер Стубб сообщил, что власти провели осмотр судна, которое подозревается в повреждении кабеля в Финском заливе.

Стубб добавил, что Финляндия внимательно следит за ситуацией в тесном сотрудничестве.

"Финляндия готова к различным вызовам в сфере безопасности и мы будем реагировать на них в случае необходимости", – подчеркнул он.

Напомним, за последние годы в Балтийском море произошла серия подозрительных инцидентов с повреждением коммуникационных и энергетических кабелей. Самыми громкими случаями были повреждения подводного газопровода Balticconnector и энергетической линии Estlink 2 в Финском заливе.

После этих инцидентов ряд стран НАТО запустили миссию "Балтийский страж" (Baltic Sentry), которая патрулирует важнейшие районы Балтийского моря для охраны подводной инфраструктуры.