До ініціативи PURL із закупівлі зброї США для України приєдналось 24 країни 

Президент Володимир Зеленський повідомив, що до ініціативи PURL, у рамках якої держави закуповують у США зброю для України, приєдналось загалом вже 24 країни.

Про це глава держави написав у своїх соцмережах у середу, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, з моменту започаткування PURL у серпні до неї приєдналися Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Іспанія, Люксембург, Португалія, Словенія, Польща, Австралія, Греція, Нова Зеландія, Північна Македонія, Чорногорія, Румунія та Хорватія.

"Загальна сума внесків склала 4,3 млрд дол., з них лише за грудень – майже 1,5 млрд дол. Завдяки цьому вдалося сформувати вже вісім пакетів допомоги і зараз триває наповнення ще двох", – повідомив Зеленський.

Останніми державами, що приєднались до ініціативи, стали Хорватія та Румунія.

31 грудня стало відомо, що Хорватія виділяє близько 14 млн євро на закупівлю зброї США для України

Румунія вирішила підтримати ініціативу PURL, зробивши внесок у 50 мільйонів євро.