К инициативе PURL по закупке оружия США для Украины присоединились 24 страны

Президент Владимир Зеленский сообщил, что к инициативе PURL, в рамках которой государства закупают в США оружие для Украины, присоединились в общей сложности уже 24 страны.

Об этом глава государства написал в своих соцсетях в среду, сообщает "Европейская правда".

По его словам, с момента запуска PURL в августе к ней присоединились Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Испания, Люксембург, Португалия, Словения, Польша, Австралия, Греция, Новая Зеландия, Северная Македония, Черногория, Румыния и Хорватия.

"Общая сумма взносов составила 4,3 млрд долл., из них только за декабрь – почти 1,5 млрд долл. Благодаря этому удалось сформировать уже восемь пакетов помощи и сейчас продолжается наполнение еще двух", – сообщил Зеленский.

Последними государствами, присоединившимися к инициативе, стали Хорватия и Румыния.

31 декабря стало известно, что Хорватия выделяет около 14 млн евро на закупку оружия США для Украины

Румыния решила поддержать инициативу PURL, сделав взнос в 50 миллионов евро.