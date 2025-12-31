NYT: глава Пентагону вимагав звільнити генерала Каволі за заяви про російську загрозу

Глава Пентагону Піт Гегсет вимагав звільнити головнокомандувача Збройних сил США в Європі й НАТО генерала Крістофера Каволі, який у виступі перед комітетом Сенату в квітні стверджував, що Росія становить "хронічну" і "зростаючу" загрозу.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з публікацією, на початку квітня журналістка CNN Наташа Бертран опублікувала в X повідомлення, в якому цитувала висловлювання генерала перед комітетом Сенату про те, що Росія становить "хронічну" і "зростаючу" загрозу.

Помічники переслали цей пост міністру Гегсету як доказ того, що генерал підриває зусилля, спрямовані на завоювання прихильності Владіміра Путіна. "Звільніть Каволі", – сказав тоді Гегсет своєму головному помічнику Касперу, за словами посадовців, які були в курсі розмови.

Генерал Каволі міг стати одним із щонайменше двох десятків військових високопосадовців, яких звільнив міністр оборони, якби Каспер не вказав, що європейський генерал тимчасово контролюватиме американські ядерні сили в Європі. У липні його планово замінив на посаді генерал Гринкевич.

8 квітня генерал Каволі з'явився перед комітетом Палати представників, та, мабуть, не усвідомлюючи, як близько він був до звільнення, повторив своє попередження про російську загрозу.

Цього разу міністр Гегсет зателефонував Каволі, за словами офіційного представника, який був в курсі розмови, та сказав, що своїми "словами, поведінкою та свідченнями" він підриває авторитет президента. "Справа не в тому, що ви сказали, а в тому, чого ви не сказали", – заявив тоді Гегсет. "Ви не сказали про припинення вогню, ви не сказали про мир, ви не сказали про переговори", – додав він.

Нагадаємо, у квітні Каволі також виступив проти виведення американських військ з Європи.