ЗМІ: топгенерал НАТО виступить 8 квітня у Конгресі із доповіддю про загрозу Росії

Головнокомандувач збройних сил США в Європі і НАТО Крістофер Каволі планує у вівторок, 8 квітня, виступити в Конгресі з суворим попередженням щодо російської загрози.

Про це повідомляє газета Kyiv Post, яка має у своєму розпорядженні текст його свідчень, передає "Європейська правда".

Очікується, що Каволі, який очолює Європейське командування (EUCOM) і є також верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройни сил НАТО на континенті, має дати свідчення перед комітетом з питань Збройних сил Палати представників Конгресу США на слуханнях 8 квітня.

За оцінкою Каволі, все вказує на те, що Росія становитиме загрозу безпеці та економічним інтересам США "і в майбутньому".

Він розповість про російську загрозу та буде акцентувати увагу на війні Росії в Україні, говоритиме про дестабілізаційну кампанію РФ проти Заходу, необхідність мобілізації суспільства на війну і зростання стратегічного партнерства між супротивниками Америки.

У своєму виступі генерал розповість законодавцям про зусилля EUCOM, спрямовані на підготовку НАТО шляхом посилення європейської відповідальності за європейську безпеку.

Каволі планує окреслити чітку картину зіткнень на українському фронті, що, на його думку, демонструє готовність Росії застосовувати жорстокі засоби для досягнення своїх цілей.

Головнокомандувач також попередить законодавців про те, що Росія компенсувала свої значні втрати на полі бою в Україні, і зробила це швидше, ніж очікувалося.

Згідно з його свідченнями, чисельність російських військ на лінії фронту в Україні зараз перевищує 600 тисяч осіб, що є найвищим показником за весь час війни і майже вдвічі перевищує чисельність початкових сил вторгнення у 2022 році.

У підготовленій заяві Каволі також б’є на сполох, що Росія не лише відновлює кількість військових, але й замінює бойові машини і боєприпаси.

Очікується, що він розповість про те, що цього року російський оборонно-промисловий комплекс випустить 1500 танків, три тисячі бронемашин і 200 балістичних і крилатих ракет "Іскандер", а також – вироблятиме 250 тисяч артилерійських снарядів на місяць.

Каволі також застереже від того, що Росія проводить цілеспрямовану кампанію з дестабілізації за допомогою кібератак на інфраструктуру, громадського саботажу, цілеспрямованого насильства, міграції, втручання у вибори та інформаційних операцій.

"Ця діяльність має серйозні наслідки для свобод і процвітання, якими ми користуємося в Сполучених Штатах", – розповість генерал.

Каволі також розповість про те, як зростання рівня співпраці Росії з Комуністичною партією Китаю, Північною Кореєю та Іраном вже стала мультиплікатором сили для досягнення геополітичних цілей Москви. Ця група країн поділяє російське бачення багатополярного світу і надає Москві "економічний рятувальний круг".

Нещодавно Каволі заявив, що Україні вдалося вирішити "деякі" проблеми з нестачею людей на лінії фронту.

Він також не вважає, що Україна приречена програти війну, хоча і не вірить у спроможність українського війська на великий контрнаступ, спроможний звільнити усі окуповані Росією території.