NYT: глава Пентагона требовал уволить генерала Каволи за заявления о российской угрозе

Глава Пентагона Пит Хегсет требовал уволить главнокомандующего Вооруженными силами США в Европе и НАТО генерала Кристофера Каволи, который в выступлении перед комитетом Сената в апреле утверждал, что Россия представляет "хроническую" и "растущую" угрозу.

Об этом говорится в материале The New York Times, сообщает "Европейская правда".

Согласно публикации, в начале апреля журналистка CNN Наташа Бертран опубликовала в X сообщение, в котором цитировала высказывания генерала перед комитетом Сената о том, что Россия представляет „хроническую" и "растущую" угрозу.

Помощники переслали этот пост министру Хегсету как доказательство того, что генерал подрывает усилия, направленные на завоевание расположения Владимира Путина. "Увольте Каволи", – сказал тогда Хегсет своему главному помощнику Касперу, по словам чиновников, которые были в курсе разговора.

Генерал Каволи мог стать одним из как минимум двух десятков высокопоставленных военных, уволенных министром обороны, если бы Каспер не указал, что европейский генерал будет временно контролировать американские ядерные силы в Европе. В июле его планово заменил на должности генерал Гринкевич.

8 апреля генерал Каволи появился перед комитетом Палаты представителей и, по-видимому, не осознавая, как близок он был к увольнению, повторил свое предупреждение о российской угрозе.

На этот раз министр Хегсет позвонил Каволи, по словам официального представителя, который был в курсе разговора, и сказал, что своими "словами, поведением и показаниями" он подрывает авторитет президента. "Дело не в том, что вы сказали, а в том, чего вы не сказали", – заявил тогда Хегсет. "Вы не сказали о прекращении огня, вы не сказали о мире, вы не сказали о переговорах", – добавил он.

Напомним, в апреле Каволи также выступил против вывода американских войск из Европы.