В Англії рух поїздів у новорічну ніч порушений через крадіжку кабелів

В Англії пасажирів залізничного транспорту попередили про затримки та скасування рейсів до кінця новорічної ночі після того, як у Південному Йоркширі було викрадено кабелі сигналізації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Компанія National Rail повідомила, що кілька маршрутів зіткнулись з наслідками крадіжки між Донкастером і Шеффілдом.

Спочатку компанія National Rail заявила, що перебої триватимуть до середини ранку 31 грудня, але пізніше повідомила, що пасажири, ймовірно, стикатимуться з проблемами протягом усього дня і допізна.

Серед порушених маршрутів – послуги, що надаються компанією Northern, включно з місцевими маршрутами в Південному Йоркширі та поїздами з Донкастера до Галла та Скарборо.

Маршрути CrossCountry, що роблять зупинки у Шеффілді, Вейкфілді, Лідсі та Йорку, також зазнали впливу.

Сервіси TransPennine Express також були порушені.

Нагадаємо, в Англії нещодавно зійшов з рейок пасажирський потяг, через що прогнозували кількаденні перебої в русі.

У Чехії зупиняли рух десятків поїздів через крадіжку кабелів.

