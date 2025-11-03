У Чехії зупиняли рух десятків поїздів через крадіжку кабелів

У Чехії в неділю зупинився рух десятків поїздів на одному з ключових залізничних напрямків через крадіжку кабелів в районі Пршерова.

Про це повідомляє видання Novinky, інформує "Європейська правда".

Речник Управління залізниць Мартін Кавка розповів, що перебої в русі поїздів триватимуть щонайменше до понеділка, 3 листопада.

Кавка уточнив, що в кожному напрямку затримано близько десяти поїздів.

"Це кабелі, важливі для управління стрілками та іншими пристроями безпеки", – уточнив він.

Поліція згодом підтвердила, що підозрювані у крадіжці були затримані.

"Ми отримали повідомлення про крадіжку близько 18:00, після чого колеги затримали трьох підозрюваних, з якими вони працюють", – повідомила речниця поліції Маріє Шафарова.

Нагадаємо, минулого тижня у південній частині Франції скасували і затримали багато поїздів через підпал на залізниці.

Своєю чергою у Нідерландах попередили про неготовність залізниці до можливих актів диверсії.