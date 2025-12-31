В Англии движение поездов в новогоднюю ночь нарушено из-за кражи кабелей

В Англии пассажиров железнодорожного транспорта предупредили о задержках и отмене рейсов до конца новогодней ночи после того, как в Южном Йоркшире были похищены кабели сигнализации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Компания National Rail сообщила, что несколько маршрутов столкнулись с последствиями кражи между Донкастером и Шеффилдом.

Сначала компания National Rail заявила, что перебои продлятся до середины утра 31 декабря, но позже сообщила, что пассажиры, вероятно, будут сталкиваться с проблемами в течение всего дня и до позднего вечера.

Среди нарушенных маршрутов – услуги, предоставляемые компанией Northern, включая местные маршруты в Южном Йоркшире и поезда из Донкастера в Галл и Скарборо.

Маршруты CrossCountry, делающие остановки в Шеффилде, Уэйкфилде, Лидсе и Йорке, также подверглись воздействию.

Услуги TransPennine Express также были нарушены.

