В Англії зійшов з рейок пасажирський потяг, перебої в русі очікують на кілька днів

В англійському графстві Камбрія повідомили про серйозний транспортний інцидент після того, як зійшов з рейок потяг, який прямував з Глазго до Лондона.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Міністерка транспорту Гайді Александер заявила, що після сходження поїзда з рейок поблизу Шапа в Камбрії було оголошено про серйозний інцидент, але "повідомлень про постраждалих немає".

"Ми будемо працювати швидко, щоб переконатися, що люди можуть безпечно вийти з поїзда. Я залишатимусь на постійному зв'язку з компанією-оператором поїзда та відділом розслідування залізничних аварій", – сказала вона.

Транспортна компанія Avanti West Coast повідомила, що поїзд зійшов з рейок після 6 ранку 3 листопада.

"Як наслідок, всі лінії на північ від Престона заблоковані. Будь ласка, не намагайтеся подорожувати на північ від Престона сьогодні. Ми надамо додаткову інформацію в належний час, але цілком ймовірно, що наша мережа буде працювати зі значними перебоями протягом декількох днів", – повідомили в компанії.

Північно-Західна служба швидкої допомоги оголосила, що внаслідок інциденту ніхто серйозно не постраждав.

"На щастя, ми вважаємо, що ніхто не отримав серйозних травм. На борту перебуває приблизно 85 пасажирів, а також працівники поїзда, яких зараз евакуюють з поїзда", – йдеться у її повідомленні.

Британська транспортна поліція пізніше також повідомила, що "пасажири були безпечно виведені з поїзда".

Про причини аварії наразі не повідомляють, однак BBC наводить версію транспортного журналіста, що сходження з рейок могло бути спричинене зсувом ґрунту.

13 жовтня у районі словацького міста Рожнява зіштовхнулися два експреси, внаслідок чого постраждали 69 людей.

27 жовтня у Чехії пасажирський поїзд зійшов з рейок після зіткнення з вантажівкою між містами Белчіце та Брезніце, внаслідок чого шестеро людей зазнали поранень.