Естонія з 1 січня головуватиме у Нордично-балтійській вісімці, у пріоритетах підтримка України

Естонія з 1 січня 2026 року стане головою Нордично-балтійської вісімки (NB8) – регіонального формату співпраці, до якого також входять Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія та Швеція.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Цілями Естонії під час головування будуть зміцнення регіонального співробітництва, підвищення видимості NB8 на міжнародній арені та поглиблення стратегічної інтеграції регіону, заявили в МЗС Естонії.

"Країни NB8 разом значно більші, помітніші та впливовіші, ніж окремо. Ми хочемо, щоб нас розглядали як єдиний і сильний регіон, який, попри відносно малі розміри держав, є одним з ключових економічних і політичних партнерів у Євро-Атлантичному просторі", – сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

Серед пріоритетів естонського головування – продовження всебічної підтримки України та збереження провідної ролі у чиненні тиску на Росію.

Головування Естонії у форматі NB8 триватиме весь 2026 рік.

Нагадаємо, з 1 січня піврічне головування у Раді ЄС перебирає Кіпр.

Кіпр обіцяє, що зробить підтримку України пріоритетом свого головування у Раді Європейського Союзу.

Також Кіпр з січня планує "рішуче сприяти" розширенню Євросоюзу.