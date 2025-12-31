Эстония с 1 января будет председательствовать в Северно-Балтийской восьмерке, в приоритетах поддержка Украины

Эстония с 1 января 2026 года станет председателем Нордическо-балтийской восьмерки (NB8) – регионального формата сотрудничества, в который также входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия и Швеция.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Целями Эстонии во время председательства будут укрепление регионального сотрудничества, повышение видимости NB8 на международной арене и углубление стратегической интеграции региона, заявили в МИД Эстонии.

"Страны NB8 вместе значительно больше, заметнее и влиятельнее, чем по отдельности. Мы хотим, чтобы нас рассматривали как единый и сильный регион, который, несмотря на относительно небольшие размеры государств, является одним из ключевых экономических и политических партнеров в Евро-Атлантическом пространстве", – сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

Среди приоритетов эстонского председательства – продолжение всесторонней поддержки Украины и сохранение ведущей роли в оказании давления на Россию.

Председательство Эстонии в формате NB8 продлится весь 2026 год.

Напомним, с 1 января полугодовое председательство в Совете ЕС переходит к Кипру.

Кипр обещает, что сделает поддержку Украины приоритетом своего председательства в Совете Европейского Союза.

Также Кипр с января планирует "решительно содействовать" расширению Евросоюза.