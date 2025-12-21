Кіпр з січня планує "рішуче сприяти" розширенню Євросоюзу

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що його країна планує "рішуче сприяти" розширенню Євросоюзу упродовж свого головування в Раді ЄС, яке розпочнеться з 1 січня.

Про це Христодулідіс заявив у неділю, презентуючи пріоритети кіпрського головування.

Він наголосив, що Кіпр під час свого головування планує просувати автономію ЄС, яка означатиме "активну взаємодію зі світом, з усіма країнами світу, завжди з позиції сили".

"У цьому контексті розширення є центральним елементом цих зусиль. Від України та Молдови до Західних Балкан і Туреччини розширення є найпотужнішим геополітичним інструментом Союзу. Йдеться про розширення його життєво важливого простору безпеки, стабільності та можливостей", – сказав Христодулідіс.

Тому, додав він, кіпрське головування "рішуче сприятиме надійній програмі розширення з метою досягнення конкретних результатів, завжди за умови дотримання певних умов".

Головування у Раді ЄС відбувається на ротаційній основі, за якої кожна держава-член ЄС по черзі головує в Раді Європейського Союзу протягом шести місяців. Кіпрське головування замінить данське 1 січня 2026 року.

Держава, яка головує, організовує та головує на засіданнях Ради ЄС (крім Ради із закордонних справ), формує порядок денний і визначає пріоритети на пів року, веде переговори між країнами ЄС.

Христодулідіс також пообіцяв, що його країна зробить підтримку України пріоритетом свого головування у Раді Європейського Союзу.

Нагадаємо, Христодулідіс під час візиту до Києва 4 грудня пообіцяв підтримку Україні на шляху до ЄС у рамках кіпрського головування в Раді Євросоюзу.

Президент Володимир Зеленський розраховує, що головування Кіпру в Раді ЄС у наступному півріччі стане "історичним" з точки зору відкриття кластерів для вступу України в ЄС.