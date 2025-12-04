У Польщі ексзаступнику міністра висунули звинувачення в хабарництві

Колишньому заступнику міністра фінансів Польщі висунули звинувачення в отриманні матеріальних вигод в обмін на посередництво у вирішенні справ різних підприємців.

Про це повідомив прессекретар міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський, передає "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Конрад Р. (у Польщі ЗМІ не наводять прізвищ підозрюваних), який у 2015-2016 роках обіймав посаду заступника міністра фінансів в уряді Беати Шидло, нібито брав хабарі в обмін на посередництво у вирішенні різних справ певних підприємців.

Загальна сума отриманих матеріальних вигод перевищує 1,5 млн злотих.

Підготовче провадження у цій справі контролює Окружна прокуратура в Лодзі.

Слідство у справі Конрада Р. співробітники лодзького CBA ведуть з 2022 року. Як повідомляють служби, підозрюваний нібито посилався на свої численні зв'язки, зокрема в канцелярії прем'єр-міністра тодішнього уряду, Національному банку Польщі та Комісії з фінансового нагляду.

З липня 2019 року по травень 2023 року Конрад Р. нібито незаконно отримав 1 572 961 злотих.

Після отримання матеріальних вигод колишній заступник міністра мав бути посередником у вирішенні різних питань, таких як правовий спір між компаніями з приватного сектора та компанією Державного казначейства.

Колишньому заступнику міністра загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести місяців до восьми років.

Прокурор, однак, не застосував до нього жодних запобіжних заходів.

Наприкінці жовтня у Польщі затримали за корупційними підозрами колишнього заступника міністра Павла М., який обіймав посаду за часів перебування при владі партії "Право і справедливість".

Перед цим оперативники Центрального антикорупційного бюро Польщі затримали 12 осіб, підозрюваних у схемі ухилення від сплати податків шляхом фіктивних пожертв на користь однієї з парафій у Мазовецькому воєводстві, серед затриманих – настоятель парафії, керівники компаній та підприємці.