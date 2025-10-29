У Польщі за підозрами у корупції затримали ексзаступника міністра

У Польщі затримали за корупційними підозрами колишнього заступника міністра Павла М., який обіймав посаду за часів перебування при владі партії "Право і справедливість".

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Співробітники Центрального антикорупційного бюро затримали Павла М. через можливі порушення в Урядовому агентстві стратегічних резервів, заявив речник міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський.

Павел М. був заступником міністра з цифрових питань до січня 2018 року, після того – заступником міністра внутрішніх справ.

"Прокурор звинувачує його у використанні впливу, який він мав в уряді прем’єра Моравецького та національних структурних підрозділах, що розпоряджаються публічними коштами, а також діяльності у якості посередника для забезпечення контрактів для визначеного підприємця", – зазначив Добжинський.

За сприяння підприємцю тодішній посадовець нібито вимагав працевлаштування для своєї дружини, а потім прийняв у користування легкове авто, витрати за яке покривав згаданий підприємець.

Його звинувачують в отриманні фінансової вигоди у розмірі не менше 60 тисяч злотих.

Павла М. випустили з-під варти під заставу у розмірі 100 тисяч злотих з поліцейським наглядом, конфіскацією паспорта, забороною виїздити з країни та забороною контактувати з певними особами.

Звинувачення проти нього є частиною розгалуженої справи, у якій звинувачення висунули вже 16 фігурантам.

28 жовтня генпрокурор Польщі попросив згоди Сейму на притягнення до відповідальності депутата опозиційної партії "Право і справедливість", колишнього генпрокурора та міністра юстиції Збігнева Зьобро, за справою щодо купівлі шпигунської програми Pegasus.

Лідер "ПіС" Ярослав Качинський називає звинувачення проти Зьобро безглуздими.