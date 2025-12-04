В Польше экс-заместителю министра предъявили обвинение во взяточничестве

Бывшему заместителю министра финансов Польши предъявили обвинение в получении материальных выгод в обмен на посредничество в решении дел различных предпринимателей.

Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Яцек Добжинский, передает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Конрад Р. (в Польше СМИ не приводят фамилий подозреваемых), который в 2015-2016 годах занимал должность заместителя министра финансов в правительстве Беаты Шидло, якобы брал взятки в обмен на посредничество в решении различных дел определенных предпринимателей.

Общая сумма полученных материальных выгод превышает 1,5 млн злотых.

Подготовительное производство по этому делу контролирует Окружная прокуратура в Лодзи.

Следствие по делу Конрада Р. сотрудники лодзинского CBA ведут с 2022 года. Как сообщают службы, подозреваемый якобы ссылался на свои многочисленные связи, в частности в канцелярии премьер-министра тогдашнего правительства, Национальном банке Польши и Комиссии по финансовому надзору.

С июля 2019 года по май 2023 года Конрад Р. якобы незаконно получил 1 572 961 злотых.

После получения материальных выгод бывший заместитель министра должен был посредничать в решении различных вопросов, таких как правовой спор между компаниями из частного сектора и компанией Государственного казначейства.

Бывшему заместителю министра грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до восьми лет.

Прокурор, однако, не применил к нему никаких мер пресечения.

В конце октября в Польше задержали по коррупционным подозрениям бывшего заместителя министра Павла М., который занимал должность во времена пребывания у власти партии "Право и справедливость".

Перед этим оперативники Центрального антикоррупционного бюро Польши задержали 12 человек, подозреваемых в схеме уклонения от уплаты налогов путем фиктивных пожертвований в пользу одного из приходов в Мазовецком воеводстве, среди задержанных – настоятель прихода, руководители компаний и предприниматели.