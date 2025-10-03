У Польщі викрили аферу з фіктивними пожертвами для парафії, затриманий священник

Оперативники Центрального антикорупційного бюро Польщі затримали 12 осіб, підозрюваних у схемі ухилення від сплати податків шляхом фіктивних пожертв на користь однієї з парафій у Мазовецькому воєводстві, серед затриманих – настоятель парафії, керівники компаній та підприємці.

Про це повідомляє RMF 24, пише "Європейська правда".

Операція Антикорупційного бюро відбулася на території трьох воєводств: Мазовецького, Вармінсько-Мазурського та Лодзинського. Загалом було затримано 12 осіб – 9 чоловіків і 3 жінки. Серед них – настоятель парафії з Мінського повіту, представники правлінь компаній та приватні підприємці.

За даними слідства, у 2016–2024 роках затримані подавали фальшиві податкові декларації, у яких вказували нібито пожертви на користь парафії. Гроші, що надходили на рахунок парафії, згодом поверталися дарувальникам готівкою, але в зменшеній сумі.

Настоятель парафії видавав документи, які підтверджували отримання пожертв на релігійні цілі, що дозволяло платникам зменшувати суму податку на доходи.

Збитки державного бюджету від цього механізму оцінено у 2 млн 600 тисяч злотих (понад 610 тисяч євро).

Затриманим висунуто звинувачення. Шестеро з них, зокрема настоятель, були взяті під варту. До решти застосували запобіжні заходи, не пов’язані з ізоляцією: грошову заставу, поліцейський нагляд і заборону контактувати з визначеними особами.

Слідчі також арештували майно підозрюваних – 1,5 млн злотих готівкою та легковий автомобіль вартістю 120 тисяч злотих.

Нагадаємо, у липні на вимогу Європейської прокуратури у Польщі відбулось перше затримання у справі про шахрайство при розподілі продовольства, що фінансується ЄС і призначене для нужденних та біженців.

Також повідомляли, що шахраї в Польщі зібрали сотні тисяч доларів на фейкові фонди для хворих дітей.