У Латвії влаштували "спецоперацію" з вигнання ведмедя, що бродив вулицями міста

У латвійському місті Єкабпілс ввечері у неділю довелось влаштовувати "спецоперацію", щоб випровадити до лісу ведмедя, який бродив серед житлових кварталів.

Про це повідомляє LSM, пише "Європейська правда".

Вдень 31 травня у Єкабпілсі, місті на південному сході Латвії, з’явились повідомлення про ведмедя, що ходить вулицями, після чого міські органи вжили заходів для його повернення до лісу.

Вранці у понеділок підтвердили, що після настання темряви хижака вдалося випровадити з міста у напрямку лісу, перекривши вулицю і створивши "коридор" для нього.

Серед іншого, використовувалися гучномовці. Також у повітря підняли квадрокоптери з тепловізійними камерами, перевіряючи, чи справді ведмідь пішов до лісу. За час перебування у місті хижак не наробив ніякої шкоди.

фото з сайта LSM

За словами місцевого мера, великий інтерес з боку місцевих мешканців став додатковим ускладненням для операції.

"Деякі люди скаржаться на брак інформації, але це було зроблено для того, щоб не привертати ще більшої уваги", – сказав він, додавши, що дехто готовий мало не йти за ведмедем задля фото й відео.

Нещодавно перед цим на вулиці Єкабпілса забрів лось, якого теж довелося виганяти назад до лісу.

Протягом весни 2026 року у Європі було щонайменш два летальних випадки внаслідок зустрічі ведмедів з людьми. Так, у квітні в Польщі загинула літня жінка, якій зустрівся ведмідь у лісі. У Болгарії хижак вбив чоловіка в горах Вітоша неподалік болгарської столиці Софії.

Найбільшою проблемою бурі ведмеді є у Румунії, де їхня популяція найчисельніша. Контакти з людьми частішають і через підгодовування хижаків, через що заговорили про посилення штрафів за такі дії.