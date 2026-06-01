В Італії проводили масштабну операцію з порятунку чоловіка, що застряг у печері

Спелеолог, нога якого застрягла під валуном на глибині близько 120 метрів, був врятований з печери на північному заході Італії.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначили служби екстреної допомоги, в операції загалом брали участь 53 особи.

Нічна рятувальна операція відбулася в печері Гротта-деї-Чінгіалі-Воланті (Печера літаючих кабанів), одному з головних спелеологічних районів Італії, в провінції Кунео, приблизно за 120 кілометрів на південь від Турина.

Спочатку спелеологу надали допомогу в імпровізованому медичному пункті, облаштованому всередині печери, а потім винесли назовні, щоб доправити до лікарні на швидкій, йдеться в заяві Альпійської та спелеологічної рятувальної служби.

Медичний персонал визнав його стан достатньо стабільним, щоб не потребувати евакуації на ношах, зазначила служба, додавши, що рятувальники прибули з різних частин Італії.

Його описали як громадянина Італії. За повідомленнями ЗМІ, йому 20 років.

Нагадаємо, 30 травня служба гірського порятунку Словаччини повідомила про загибель 67-річної туристки з Польщі, яка зникла під час проходження маршруту в ущелині Пієцкі.

На початку травня у важкодоступній печері Фалькенштайн у Швабському Альбі, що у землі Баден-Вюртемберг, загинув 61-річний турист.