Путин говорит, что его не интересует возвращение в G7
Правитель России Владимир Путин заявил, что не заинтересован в возвращении России в состав "Группы семи", которая была "Группой восьми" – до изгнания оттуда РФ после агрессии против Украины в 2014 году.
Как сообщает российский "Интерфакс", пишет "Европейская правда", об этом Путин сказал в комментариях телеканалу India Today.
Глава Кремля сказал, что сейчас Россию не интересует возвращение в "семерку".
"Не буду вдаваться в детали, но в прошлом я по сути перестал ездить на эти встречи", – сказал Путин.
Далее он упомянул о сокращении доли стран G7 в мировой экономике и о рецессии в Германии.
Напомним, пункт о возвращении России к этому формату, что сделало бы его снова G8,
фигурировал в начальной версии "плана из 28 пунктов" команды Трампа.
Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг возможность возвращения России в G7.
Президент Франции Эмманюэль Макрон высказал аналогичную точку зрения и отметил, что предпосылок для повторного принятия России нет.