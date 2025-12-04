Правитель России Владимир Путин заявил, что не заинтересован в возвращении России в состав "Группы семи", которая была "Группой восьми" – до изгнания оттуда РФ после агрессии против Украины в 2014 году.

Как сообщает российский "Интерфакс", пишет "Европейская правда", об этом Путин сказал в комментариях телеканалу India Today.

Глава Кремля сказал, что сейчас Россию не интересует возвращение в "семерку".

"Не буду вдаваться в детали, но в прошлом я по сути перестал ездить на эти встречи", – сказал Путин.

Далее он упомянул о сокращении доли стран G7 в мировой экономике и о рецессии в Германии.

Напомним, пункт о возвращении России к этому формату, что сделало бы его снова G8,

фигурировал в начальной версии "плана из 28 пунктов" команды Трампа.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг возможность возвращения России в G7.

Президент Франции Эмманюэль Макрон высказал аналогичную точку зрения и отметил, что предпосылок для повторного принятия России нет.