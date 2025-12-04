Министерская встреча ОБСЕ в Вене проходит без Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отсутствует на нынешней министерской встрече Организации безопасности и сотрудничества в Европе, которая проходит под председательством Финляндии в австрийской Вене.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

До недавнего времени глава МИД РФ Сергей Лавров прилагал огромные усилия, чтобы выйти из-под международной блокады – в том числе для участия во встрече ОБСЕ.

Более года продолжалась "многоэтапная спецоперация", чтобы гарантировать его приглашение на встречу ОБСЕ. Вероятно, с этим был связан заблаговременный перенос встречи из столицы председательствующей в этом году Финляндии – которой тогда пришлось бы выдавать разрешение на въезд Лаврову – в более "покладистую" Австрию (впрочем, в Хельсинки это объясняли организационными соображениями).

Но несмотря на все эти усилия, за несколько дней до заседания Москва объявила, что Лавров в Вену не полетит, а вместо этого пришлет туда своего заместителя.

Также он опубликовал пространную статью в "Российской газете" о том, что ОБСЕ в нынешнем виде Россию уже не интересует; что организация, мол, деградировала и превратилась в инструмент Запада, и предположил "крах ОБСЕ".

По данным "ЕвроПравды", в итоге на встрече присутствует заместитель Лаврова Александр Грушко.

В 2022 году председательствовавшая тогда Польша не выдала визы Лаврову и российской делегации, таким образом не пустив его на встречу. Однако для следующих заседаний организации в 2023 в Северной Македонии и в 2024 на Мальте глава МИД РФ получил разрешение на въезд.