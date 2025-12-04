Сійярто в ОБСЄ поскаржився на нерозуміння Брюсселем угорської позиції щодо війни

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт послідовно виступає за припинення вогню в Україні і за цю позицію постійно зазнає атак і звинувачень.

Про це він сказав під час виступу на зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів ОБСЄ, повідомляє "Європейська правда".

Сійярто поскаржився, що Угорщина платить досить високу ціну за війну, яка триває вже 4 роки, "за яку ми не несемо відповідальності".

"Протягом останніх майже 4 років ми дотримувалися однакової позиції з цього питання. Ми виступали за припинення вогню та укладення мирної угоди. Саме за цю нашу послідовну позицію ми зазнали значних політичних атак та звинувачень", – сказав він.

За словами угорського міністра, європейська відповідь на війну є повним провалом.

"Закриття каналів комунікації. Введення санкцій та обмежувальних заходів. А також усунення основи зростання європейської економіки. Ці заходи виявилися такими, що завдали великої шкоди європейській економіці", – сказав він, заявивши, що не хоче поділу світу на два ворогуючі блоки.

Він додав, що нібито провоєнна позиція Брюсселя є причиною того, що Європа фактично усунута з мирного процесу.

За його словами, мирний план президента США Дональда Трампа є величезним шансом, що мир нарешті може повернутися до Центральної Європи.

"Ми робимо все можливе, щоб сприяти успіху підготовчих заходів. Це знайшло відображення в нещодавніх візитах мого прем'єр-міністра до Вашингтона і Москви. І на основі домовленості президентів ми готові прийняти мирні переговори, які відбудуться. Сподіваємося, що це відбудеться найближчим часом" – сказав Сійярто і застеріг від спроб підірвати зусилля Трампа.

28 листопада в Москві під час зустрічі з главою Кремля Путіним прем'єр Угорщини Віктор Орбан виступив за швидке закінчення війни в Україні. Водночас він дав зрозуміти, що сподівається на вигідні і стабільні поставки нафти і газу.

Крім того, Орбан заявив, що буферний статус України забезпечить мир у післявоєнний час.