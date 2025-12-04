Сийярто в ОБСЕ пожаловался на непонимание Брюсселем венгерской позиции по войне

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт последовательно выступает за прекращение огня в Украине и за эту позицию постоянно подвергается атакам и обвинениям.

Об этом он сказал во время выступления на встрече министров иностранных дел государств-членов ОБСЕ, сообщает "Европейская правда".

Сийярто поскаживася, что Венгрия платит достаточно высокую цену за войну, которая длится уже 4 года, "за которую мы не несем ответственности".

"В течение последних почти 4 лет мы придерживались одинаковой позиции по этому вопросу. Мы выступали за прекращение огня и заключение мирного соглашения. Именно за эту нашу последовательную позицию мы подверглись значительным политическим атакам и обвинениям", – сказал он.

По словам венгерского министра, европейский ответ на войну является полным провалом.

"Закрытие каналов коммуникации. Введение санкций и ограничительных мер. А также устранение основы роста европейской экономики. Эти меры оказались такими, что нанесли большой ущерб европейской экономике", – сказал он, заявив, что не хочет разделения мира на два враждующих блока.

Он добавил, что якобы провоенная позиция Брюсселя является причиной того, что Европа фактически устранена из мирного процесса.

По его словам, мирный план президента США Дональда Трампа является огромным шансом, что мир наконец может вернуться в Центральную Европу.

"Мы делаем все возможное, чтобы способствовать успеху подготовительных мероприятий. Это нашло отражение в недавних визитах моего премьер-министра в Вашингтон и Москву. И на основе договоренности президентов мы готовы принять мирные переговоры, которые состоятся. Надеемся, что это произойдет в ближайшее время" – сказал Сийярто и предостерег от попыток подорвать усилия Трампа.

28 ноября в Москве во время встречи с главой Кремля Путиным премьер Венгрии Виктор Орбан выступил за скорейшее окончание войны в Украине. В то же время он дал понять, что надеется на выгодные и стабильные поставки нефти и газа.

Кроме того, Орбан заявил, что буферный статус Украины обеспечит мир в послевоенное время.