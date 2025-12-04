Країни Балтії домовились разом демонтувати залізничні колії на кордоні з РФ

Президенти Естонії, Латвії та Литви після переговорів у четвер у Ризі домовились, що рішення про демонтаж залізничних колій на кордоні з Росією вони ухвалюватимуть спільно.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Лідери країн Балтії під час щорічної зустрічі в латвійській столиці обговорили можливість ухвалення спільного рішення про демонтаж залізничних колій на кордоні з Росією та Білоруссю.

"Якщо ми будемо це робити, то робитимемо разом. Звичайно, це питання є досить новим, і ми передали цю інформацію нашим міністрам, щоб вони продовжили обговорення", – сказав президент Естонії Алар Каріс.

Литовський президент Гітанас Науседа сказав, що важливою є скоординована дія щодо лінії оборони Балтії, зокрема і разом із Польщею та ЄС.

"На мою думку, це (демонтаж колії. – Ред.) частина заходів проти мобільності, про які ми багато говорили, і тому важко уявити, що ми залишимося при тому, як все було досі", – сказав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс сказав, що рішення з цього питання ще не ухвалене: "Робота на рівні уряду триває, і наші військові експерти та фахівці з питань оборони також будуть залучені до обговорень".

Як повідомлялось, уряд Латвії розглядає можливість повного демонтажу ділянок залізничної лінії, що ведуть до Росії – рішення планують ухвалити на початку 2026 року.

Також Сейм Латвії планує прискорити встановлення протитанкових загороджень на кордоні з Росією.