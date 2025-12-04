Страны Балтии договорились вместе демонтировать железнодорожные пути на границе с РФ

Президенты Эстонии, Латвии и Литвы после переговоров в четверг в Риге договорились, что решение о демонтаже железнодорожных путей на границе с Россией они будут принимать совместно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

Лидеры стран Балтии во время ежегодной встречи в латвийской столице обсудили возможность принятия совместного решения о демонтаже железнодорожных путей на границе с Россией и Беларусью.

"Если мы будем это делать, то будем делать вместе. Конечно, этот вопрос является достаточно новым, и мы передали эту информацию нашим министрам, чтобы они продолжили обсуждение", – сказал президент Эстонии Алар Карис.

Литовский президент Гитанас Науседа сказал, что важным является скоординированное действие по линии обороны Балтии, в том числе и вместе с Польшей и ЕС.

"По моему мнению, это (демонтаж путей. – Ред.) часть мер против мобильности, о которых мы много говорили, и поэтому трудно представить, что мы останемся при том, как все было до сих пор", – сказал он.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал, что решение по этому вопросу еще не принято: "Работа на уровне правительства продолжается, и наши военные эксперты и специалисты по вопросам обороны также будут привлечены к обсуждениям".

Как сообщалось, правительство Латвии рассматривает возможность полного демонтажа участков железнодорожной линии, ведущих в Россию – решение планируют принять в начале 2026 года.

Также Сейм Латвии планирует ускорить установку противотанковых заграждений на границе с Россией.