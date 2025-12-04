СМИ: самолет с Зеленским в Ирландию сопровождали неизвестные дроны

Четыре неизвестных дрона летели в направлении траектории полета самолета с Владимиром Зеленским, нарушив запрет на полеты, вечером в понедельник, когда украинский президент отправился в Ирландию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ирландский портал The Journal со ссылкой на источники.

По данным источников The Journal, четыре "дрона военного типа" достигли места в районе аэропорта Дублина, где около 23:00 должен был пролетать борт с Зеленским. Самолет приземлился с опережением графика, поэтому разминулся с БпЛА.

После этого дроны полетели в сторону военного корабля Ирландии LÉ William Butler Yeats, который тайно развернули возле Дублина. Ирландские Вооруженные силы приняли решение не сбивать дроны.

Спецслужбы установили, что дроны запускали с северо-востока Дублина, откуда они летели до двух часов. Пока неизвестно, кто их запустил и с какой целью, а также где сейчас находятся эти БпЛА, пишет The Journal.

"Ирландские службы безопасности установили, что дроны в аэропорту Дублина были большими, чрезвычайно дорогими, военного назначения, и что инцидент можно классифицировать как гибридную атаку", – говорится в материале.

По информации The Journal, после инцидента во вторник состоялось срочное совещание с участием высшего руководства Ирландии, а самолет с Зеленским совершил специальный взлет из Дублина, чтобы ограничить риск инцидентов с дронами.

Напомним, в рамках официального визита президента Владимира Зеленского в Ирландию между двумя странами была подписана дорожная карта партнерства на следующие 5 лет.

В 2024 году в Норвегии судили мужчину, который запускал дрон во время визита Зеленского в эту страну.