Зеленський почав візит до Ірландії

Новини — Вівторок, 2 грудня 2025, 08:43 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська увечері 1 грудня прибули до Ірландії.

Про це повідомляє ірландський мовник RTE, пише "Європейська правда". 

Зеленські приземлилися в аеропорту Дубліна близько 23 години, їх зустріли там прем’єр Ірландії Міхол Мартін та представник МЗС Томас Бірн. 

"Наша підтримка народу України, що боронить свою свободу і демократію, залишається непохитною", – написав Міхол Мартін. 

Як вже повідомляли, у програмі візиту 2 грудня – зустріч Зеленського з Мартіном, спілкування з новообраною президенткою Катрін Коннолі та звернення до парламенту. 

Це перший офіційний візит Зеленського до Ірландії, проте він вже бував там з робочими візитами. 

Зеленський прибув до Ірландії з Парижа, де напередодні провів двосторонню зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном. 

