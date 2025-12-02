Зеленський почав візит до Ірландії

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська увечері 1 грудня прибули до Ірландії.

Про це повідомляє ірландський мовник RTE, пише "Європейська правда".

Зеленські приземлилися в аеропорту Дубліна близько 23 години, їх зустріли там прем’єр Ірландії Міхол Мартін та представник МЗС Томас Бірн.

Honoured to welcome President @ZelenskyyUa and First Lady @ZelenskaUA to Ireland. Our support for the people of Ukraine as they defend their freedom and democracy remains unwavering. 🇮🇪🇺🇦 pic.twitter.com/9KCxuzzZpQ – Micheál Martin (@MichealMartinTD) December 1, 2025

"Наша підтримка народу України, що боронить свою свободу і демократію, залишається непохитною", – написав Міхол Мартін.

Як вже повідомляли, у програмі візиту 2 грудня – зустріч Зеленського з Мартіном, спілкування з новообраною президенткою Катрін Коннолі та звернення до парламенту.

Це перший офіційний візит Зеленського до Ірландії, проте він вже бував там з робочими візитами.

Зеленський прибув до Ірландії з Парижа, де напередодні провів двосторонню зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном.

