Скандал у Німеччині: ліва політикиня зривала німецькі прапори, бо це "націоналізм"

Уповноважена з питань рівності у землі Мекленбург-Передня Померанія Венке Брюдгам від Лівої партії потрапила у скандал через відео, на якому вона розповіла, як зривала німецькі прапори.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Напередолні Брюдгам виклала на Instagram відео, де демонструє прапор Німеччини, який зняла з "порожніх будинків".

"Коли я їхала сюди, я побачила в своєму місті ці речі, які висіли всюди. Тож я вийшла з машини і зняла їх. Бо той, хто в ці часи вішає німецькі прапори на порожні будинки, не хоче показати, що любить свою країну, а хоче пропагувати націоналізм і тим самим закликати до фашизму", – каже політикиня.

Після того як відео з Брюдгам набуло розголосу, вона перепросила і сказала, що знімала прапор Німеччини як приватна особа, а не уповноважена Мекленбургу-Передньої Померанії.

"Я щиро перепрошую за свою поведінку, це була велика помилка. Я відстоюю наші ліберально-демократичні цінності", – сказала вона.

Міністерка юстиції землі Жаклін Бернхардт, яка є керівницею Брюдгам, сказала, що проти уповноваженої почали перевірку "на кількох рівнях".

"Як членкиня уряду землі, я вимагаю і очікую, що всі будуть дотримуватися Основного закону і поважати символи, що мають конституційний статус", – сказала вона.

Віцепрезидент німецького Бундестагу Бодо Рамелов із Лівої партії раніше сказав, що хоче ініціювати референдум щодо німецького прапора та гімну.

Фракція консерваторів ХДС/ХСС у Бундестазі вирішила подарувати канцлеру Фрідріху Мерцу на честь його 70-річчя німецький прапор з будівлі Рейхстагу.