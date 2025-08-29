У Бундестазі хочуть референдуму щодо національного прапора та гімну Німеччини

Віцепрезидент німецького Бундестагу Бодо Рамелов із Лівої партії хоче ініціювати референдум щодо німецького прапора та гімну.

Про це він сказав у інтерв’ю Rheinische Post, повідомляє "Європейська правда".

Політик пояснив, що не всім німцям близький теперішній національний прапор.

"Я знаю, що чорний-червоний-золотий – це відмова від тоталітарних структур. Але багато хто також почувається чужим щодо національного прапора", – сказав колишній прем’єр східної Тюрингії та чинний віцепрезидент Бундестагу.

Крім того, він запропонував провести голосування і щодо національного гімну. Рамелов зазначив, що знає багатьох східних німців, які "з різних причин не співають національний гімн".

"Тому я справді хотів би винести на голосування "Дитячий гімн" Бертольта Брехта", – сказав він.

Водночас він підкреслив, що сам нинішній гімн співає "з ентузіазмом", бо розуміє його значення.

"Я хотів би поставити все це на голосування відповідно до статті 146, яка говорить, що Основний закон втрачає чинність, щойно набирає сили нова конституція, ухвалена німецьким народом у вільному рішенні", – сказав Рамелов.

