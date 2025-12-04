Скандал в Германии: левая политик срывала немецкие флаги, ибо "национализм"

Уполномоченная по вопросам равенства в земле Мекленбург-Передняя Померания Венке Брюдгам от Левой партии попала в скандал из-за видео, на котором она рассказала, как срывала немецкие флаги.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

На днях Брюдгам выложила в Instagram видео, где демонстрирует флаг Германии, который сняла с "пустых домов".

"Когда я ехала сюда, я увидела в своем городе эти вещи, которые висели повсюду. Поэтому я вышла из машины и сняла их. Потому что тот, кто в эти времена вешает немецкие флаги на пустые дома, не хочет показать, что любит свою страну, а хочет пропагандировать национализм и тем самым призывать к фашизму", – говорит политик.

После того как видео из Брюдгама получило огласку, она извинилась и сказала, что снимала флаг Германии как частное лицо, а не уполномоченная Мекленбурга-Передней Померании.

"Я искренне извиняюсь за свое поведение, это была большая ошибка. Я отстаиваю наши либерально-демократические ценности", – сказала она.

Министр юстиции земли Жаклин Бернхардт, которая является руководителем Брюдгама, сказала, что против уполномоченной начали проверку "на нескольких уровнях".

"Как член правительства земли, я требую и ожидаю, что все будут соблюдать Основной закон и уважать символы, имеющие конституционный статус", – сказала она.

Вице-президент немецкого Бундестага Бодо Рамелов из Левой партии ранее сказал, что хочет инициировать референдум по поводу немецкого флага и гимна.

Фракция консерваторов ХДС/ХСС в Бундестаге решила подарить канцлеру Фридриху Мерцу в честь его 70-летия немецкий флаг со здания Рейхстага.