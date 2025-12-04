НАТО реструктуризує командування для посилення оборони на півночі

Північноатлантичний Альянс консолідує операції, повʼязані з північним флангом, в єдиному командуванні у звʼязку з приєднанням до НАТО Швеції та Фінляндії.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це у четвер сказав верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич.

Приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО посилило позиції Альянсу на півночі та в регіоні Балтійського моря, що призвело до реструктуризації командування.

Якщо раніше деякі північні країни НАТО підпорядковувались командуванню в місті Брунссум у Нідерландах, яке відповідає за північно-східний фланг, тепер вони будуть підпорядковуватись командуванню в американському порту Норфолк (штат Вірджинія).

У результаті командування в Норфолку буде відповідати за Арктику, Данію, Фінляндію, Гренландію, Ісландію, Норвегію, Швецію та Велику Британію.

"З огляду на об'єднання наших супротивників по всьому світу, надзвичайно важливо максимально зміцнити євроатлантичний регіон і посилити наші позиції на півночі", – сказав Гринкевич журналістам.

Він додав, що Норфолк є "стратегічним мостом між Північною Америкою та Європою".

Раніше стало відомо, що у Фінляндії планується відкрити штаб-квартиру сухопутних сил Північноатлантичного Альянсу, яка дозволить розширити діяльність командування об’єднаних сил в американському місті Норфолк.

У місті Енчепінг на півдні Швеції також буде побудований логістичний штаб Північноатлантичного Альянсу, з якого координуватиметься передислокація військ НАТО в Північній Європі.