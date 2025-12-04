НАТО реструктуризирует командование для усиления обороны на севере

Североатлантический альянс консолидирует операции, связанные с северным флангом, в едином командовании в связи с присоединением к НАТО Швеции и Финляндии.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом в четверг сказал верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО усилило позиции Альянса на севере и в регионе Балтийского моря, что привело к реструктуризации командования.

Если ранее некоторые северные страны НАТО подчинялись командованию в городе Брунссум в Нидерландах, которое отвечает за северо-восточный фланг, теперь они будут подчиняться командованию в американском порту Норфолк (штат Вирджиния).

В результате командование в Норфолке будет отвечать за Арктику, Данию, Финляндию, Гренландию, Исландию, Норвегию, Швецию и Великобританию.

"Учитывая объединение наших противников по всему миру, чрезвычайно важно максимально укрепить евроатлантический регион и усилить наши позиции на севере", – сказал Гринкевич журналистам.

Он добавил, что Норфолк является "стратегическим мостом между Северной Америкой и Европой".

Ранее стало известно, что в Финляндии планируется открыть штаб-квартиру сухопутных сил Североатлантического альянса, которая позволит расширить деятельность командования объединенных сил в американском городе Норфолк.

В городе Энчепинг на юге Швеции также будет построен логистический штаб Североатлантического альянса, из которого будет координироваться передислокация войск НАТО в Северной Европе.