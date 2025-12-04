Укр Рус Eng

У Британії затримали чотирьох осіб у справі про ультраправий тероризм

Новини — Четвер, 4 грудня 2025, 19:19 — Уляна Кричковська

У британському графстві Східний Сассекс затримали чотирьох осіб у справі про ультраправий тероризм.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

У рамках розслідування справи про тероризм ультраправих у Східному Сассексі заарештували трьох чоловіків і одну жінку. 

Арешти були проведені спеціалізованими офіцерами контртерористичної поліції у містах Істборн, Брайтон та Гейлшем.

Серед затриманих – 27-річна жінка з Гейлшема та троє чоловіків віком 33, 36 і 41 років з Істборна. 

Наразі всі вони утримуються під вартою. У їхніх житлових приміщеннях тривають обшуки.

Заступник начальника поліції Стів Рейланд повідомив, що арешти були частиною запланованої операції, яку підтримує поліція Сассекса.

Цього ж дня у Британії засудили до ув’язнення чоловіка, який надіслав сотні образливих повідомлень депутату-єврею, в яких були, зокрема, згадки про "вбивство євреїв".

Також у Британії висунули звинувачення у тероризмі чоловікові, який міг допомагати нападнику на синагогу в Манчестері.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія ультраправі кримінал
Реклама: