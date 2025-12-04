У Британії звинуватили ймовірного помічника нападника на синагогу в Манчестері
У Британії висунули звинувачення у тероризмі чоловікові, який міг допомагати нападнику на синагогу в Манчестері.
Про це пише Sky News із посиланням на заяву Королівської прокурорської служби, передає "Європейська правда".
31-річний Мохаммад Башир був звинувачений у чотирьох терористичних злочинах у зв’язку з його можливою участю у діях, пов’язаних із нападником на синагогу в Манчестері Джихадом аль-Шамі.
У п’ятницю, 5 грудня, Башир має постати перед Вестмінстерським магістратським судом.
За даними слідства, Башир міг допомагати аль-Шамі під час попередньої розвідки одного з об’єктів оборони Великої Британії.
Водночас, як підкреслила прокуратура, ця допомога не була безпосередньо пов’язана з нападом, який стався 2 жовтня у синагозі у Манчестері.
Прокуратура також висунула Баширу кілька звинувачень у поширенні онлайн-матеріалів, що могли заохочувати до терористичних актів.
Башира, який самостійно заявив про свою етнічну приналежність як британський пакистанець, було заарештовано 27 листопада в аеропорту Манчестера.
Нагадаємо, напад, про який йде мова, стався вранці 2 жовтня біля синагоги в Манчестері на Йом Кіпур, найсвятіший день у єврейському релігійному календарі.
Чоловік в'їхав автомобілем у групу вірян перед синагогою, а після того з ножем почав прокладати собі шлях всередину будівлі. Напад розслідується як теракт.
Нападник загинув на місці під час затримання. Про нього повідомляли, що він – виходець із Сирії, що прибув до Британії понад 20 років тому.
На початку жовтня у зв’язку з нападом біля синагоги у Манчестері затримали шістьох осіб.